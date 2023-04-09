Bodrum'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kızılağaç Mahallesi İçmeler mevkisindeki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.



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