Muğla'da yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Taşyaka mevkisinde bir iş yerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yiyecek içecek satışı yapılan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

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