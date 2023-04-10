Muğla'nın ilçelerinde Polis Haftası kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris ilçesinde Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Polis Teşkilatı üyeleri meydandaki törenin ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Yıl dönümü dolayısıyla Siteler Mahallesi'nde bir otelde şehit yakınları, gaziler ve teşkilat mensupları ve ailelerine iftar yemeği verilecek.

- Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Komiser Gökay Berberoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Törene Bodrum Kaymakam Vekili Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ve protokol üyeleri, muhtarlar, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

Etkinlik sonunda emniyet araçlarıyla geçit töreni gerçekleştirildi.

-Fethiye

Özer Olgun Kültür Merkezinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Dadaşoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Törene Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçe protokol üyeleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

Polis Teşkilatı üyeleri törenin ardından Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ı makamında ziyaret etti.

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