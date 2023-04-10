Datça’da bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde deniz turizminde faaliyet gösteren tekneler, kışlık bakımları tamamlanarak denize indirilmeye başlandı.

Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ, 2023 sezonu için teknelerin kara bakımlarının yapılarak vinç ve portatif kızaklarla denize indirildiğini söyledi.

Sezonda Datça'yı ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Dağ, bu nedenle teknelerde kapsamlı bakım yaptıklarını dile getirdi.

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