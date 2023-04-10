AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediyesine "yat limanı" tepkisi

MUĞLA (AA) - AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Marmaris Yat Limanı'ndaki yenileme çalışmalarını bitirememesine tepki gösterdi.



Gökmen, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle çalışmaların sürdüğü Marmaris Yat Limanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turizm sezonunun başladığını ilçeye gelen turistlerin inşaat alanında yürümek zorunda kalmalarını belirten Gökmen, bu durumun turizm ve ülke imajı için olumsuzluk yarattığını dile getirdi.



Gökmen, "Çok sayıda turist getiren önemli acente sahipleri ile konuşuyorum. İsimlerini vermeyeyim, sonra belediyemiz düşman belliyor ve her türlü eziyeti yapıyor. Diyorlar ki özellikle yabancı turistler ve yabancı acenteler, Marmaris'in bu durumundan rahatsız, ve 'bizi Antalya'ya transfer edin' diye talepte bulunuyorlarmış." dedi.

Gökmen, belediye başkanlarının özel sektöre yaz sezonuna hazırlanması gerektiğini açıklarken kendilerinin uymadığını ifade ederek "1 Nisan'da sezona hazırız, sizde hazır olun diye açıklama yapan Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi, yat limanını, Turunç ve İçmeler'i resmen kazı alanına çevirmiş durumdalar. Ve bu rezilliğin yoğun yaz sezonuna yetişme ihtimali veya çabası dahi görünmüyor. Resmen 1 Nisan şakası gibiler." diye konuştu.

Yat limanının ilçenin kalbi ve nefes alma noktası olduğuna dikkati çeken Gökmen şöyle devam etti:

"Bırakın turisti, restoranda bir yemek isteyen ya da sahilde bir temiz hava alayım diyen bir kişi, burada nasıl keyifle yürüyebilir? Bu kişilerin can güvenliği dahi yok. Birisi ölmeden ya da yaralanmadan da umurlarında değil. Restoran esnafı yine isimlerini vermeyeyim ceza yazmasınlar, bıkmış durumda, röportaj vermeye korkuyorlar. Tekne sahipleri bıkmış. 3 aydır elektrik ve su alamıyorlar, elektrik olmayınca jeneratör kullanıyorlar, hem gürültü hem maliyet, ayrıca suyu tankerle almak zorunda kalıyorlar. Fosseptiği kullanamadıkları için tuvalet ihtiyaçları için başka yere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu nasıl bir rezalettir. 3. sınıf dünya ülkesiyle bir şu an Marmaris marinanın durumu."

Gökmen, yenileme çalışmasının ağır aksak yürütülmesinin yanında yetersiz tesisat döşendiğini iddia ederek, "Yapılan işler yarın yetmeyecek bir daha kazılacak, işleri güçleri faydasız rant sağlayan işler. Yapılan iş o kadar rezil ki, kablo ve boru kanalını örten beton kapakları yürüyüş yolu üzerinde döküyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yat Limanı'nda tekne işletmecisi İbrahim Özsoy da inşaatı devam eden Yat Limanı'nın turizmi olumsuz etkilediğini belirterek, "Durumumuz belli mağduriyetimiz var. Her gün 10-15 saat jeneratör kullanıyoruz. Mazot para. Turizm başladı turistler geldi sizler halimizi görüyorsunuz. Burada yürümek tehlikeli durum da. Bir an önce çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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