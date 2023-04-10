Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde M.S'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile sentetik ecza, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 550 lira ele geçirildi.

Operasyonda M.S. ile hakkında yakalama kararı bulunan F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

















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