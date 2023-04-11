Fethiye'de şehit ve gazi yakınları ile emekli polisler iftarda buluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, şehit ve gazi yakınları ile emekli emniyet mensupları iftar programında bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce emniyet bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, asrın felaketinde milletin birlikteliğini yurdun dört bir yanında gösterdiğini söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılmanın onurunu yaşadığını ifade eden Karaman, "Çalıştığımız yerlerde en yakın mesai arkadaşlarımız emniyet ve jandarma personeli oldu. Bir ilçede en önemli hususların başında kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması yer alıyor. Bu anlamda kolluk kuvvetlerimizle uyum içerisinde çalışıp sorun günleri geride bıraktık." diye konuştu.

Polisliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Karaman, emniyet mensuplarının ailelerinin de fedakarlık gösterdiğinin bilincinde olduklarını kaydetti.

Emniyet mensuplarının Fethiye'de görevini layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Karaman, "Vatandaşlarımız da ilçenin huzur, güvenlik ve sakinliğinden memnuniyetlerini ifade ediyor." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun konuşmasının ardından program sona erdi.

Programa, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Ungan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek ile davetliler katıldı.

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