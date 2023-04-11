Marmaris'te gazi ve şehit aileleri için iftar programı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğünce Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen iftar programına şehit yakınları, gaziler ve meslektaşların aileleri onur konuğu olarak misafir edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, davetlileri otelin kapısında karşıladı.

İftar programında konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şehit yakını ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, fedakarca çalışan emniyet ve jandarma mensuplarının da güvenliklerinin teminatı olduklarını kaydetti.

Programa, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam ile davetliler katıldı.







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