Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Datça açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 16, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
Marmaris'te gazi ve şehit aileleri için iftar programı
YEREL HABERLER Marmaris'te gazi ve şehit aileleri için iftar ...
Muğla'da Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen ...
Fethiye'de şehit ve gazi yakınları ile emekli polisler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Fethiye'de şehit ve gazi yakınları ile emekli ...
Marmaris açıklarında lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında lastik bottaki 14 düzensiz ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Miras tartışmasında öldürülen anne-oğul toprağa verildi
YEREL HABERLER Miras tartışmasında öldürülen anne-oğul toprağa ...
Marmaris'te motosikletlerin çarpışması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Marmaris'te motosikletlerin çarpışması güvenlik ...
Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediyesine "yat limanı" tepkisi
YEREL HABERLER AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediyesine "yat ...
Datça’da bakımları yapılan tekneler denize indiriliyor
YEREL HABERLER Datça’da bakımları yapılan tekneler denize ...
Muğla'nın ilçelerinde Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'nın ilçelerinde Polis Haftası kutlandı
Bodrumspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Bodrumspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı
YEREL HABERLER Göçmenler 'Yunanistan' diye Küçükada'ya bırakıldı
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'te
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" ...
Muğla'da yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Muğla'da yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi
Çağdaş Bodrum zirvede tek
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum zirvede tek
Bodrumspor 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor 3 puan peşinde
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ...
Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti
YEREL HABERLER Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi ...
Miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürüp, ...
'Boğaların efesi' Buse, 'Goca Çınar' ile rakiplerine meydan okuyor
YEREL HABERLER 'Boğaların efesi' Buse, 'Goca Çınar' ile rakiplerine ...
Bodrum'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da marangoz atölyesinde çıkan yangın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.