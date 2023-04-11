Bodrum'da altyapı çalışmaları sürüyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde belediye ekipleri altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sezon öncesinde Bodrum'un turistik noktalarından Gümbet Mahallesi'nde sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıyor.

Ayaz Caddesi'nde 450 metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile mazgal imalat çalışması ve asfalt serim çalışmasını tamamlayan ekipler, traverten kaldırım imalat çalışması gerçekleştiriyor.

Mahallenin ana caddesi Adnan Menderes'te ise eksik kalan kaldırım imalat çalışmaları tamamlanıyor. Mister Hadi Sokak'ın bir bölümünde de asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarımada genelinde belediyenin sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ekiplerin doğru planlamayla ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade etti.

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