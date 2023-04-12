Yatağan Girme Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı

MUĞLA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta, Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini bildirdi.

Burada modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Balta, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.



Musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktıklarını ifade eden Balta, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar zirai arazinin sulanması hedeflenmekte olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 135 milyon 513 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir. Girme Barajı inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, rezervuar alanında membran kaplama imalatı çalışmaları devam etmektedir. Girme Barajı inşaatında fiziki olarak yüzde 90 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.”





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