Muğla'da "alev savaşçıları"nın olası yangınlara karşı hazırlıkları sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçilerin, zorlu arazi koşullarında hızlı hareket etmek için "hortum serme, en erken su verme" gibi konularda, işbaşı hazırlık eğitimi yapılıyor.

Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimlerde, orman işletme müdürlüklerinde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için çaba sarf ediyor.

Fethiye ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi.

Eğitimlere Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli katıldı.

Eğitimlerde konuşan Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelenin ve verilen eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Her yıl yaz ayları öncesi yapılan iş başı eğitimlerinin bilgilerin tazelenmesi anlamında önemli olduğunu belirten Yaprak, "Orman teşkilatı olarak orman yangınlarıyla mücadeleyi aynı zamanda bir vatan savunması bilinciyle yapıyoruz. Yeşil vatan savunmasında görev alacak personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diliyorum." dedi.

Eğitimlerde iş güvenliği uzmanları tarafından da ilk müdahale ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı.

Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi.

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