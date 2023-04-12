Muğla'da "27'nci Valilik Kupası" başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Valilik Kupası Futbol Turnuvası Vali Yardımcısı Ali Yılmaz'ın vuruşu ile başladı.

Muğla Atatürk Stadında oynanan turnuvanın ilk maçı Ege Yıldızspor ile Muğla YİKOB takımları arasında oynandı.

Dostluk çerçevesinde geçen karşılaşmayı Muğla YİKOB 1-0 kazandı.

Üç grupta 19 takımın mücadele edeceği turnuvanın diğer maçlarının Ortaköy sahasında oynanacağı bildirildi.

Turnuvanın açılış maçına, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Amatör Spor Külüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, sporcular ve futbolverler katıldı.





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