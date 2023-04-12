Muğla'da uygulamalı arıcılık kursu düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kovan başında uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.



Seydikemer Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu düzenlendi.

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü personelleri Veteriner Hekim Yunus Duman ile Sinan Ünlü tarafından verilen ve 72 saat süren kursa 25 kişi katıldı.

Katılımcılara, arı ırkları, arının mevsimlik bakımları, beslenmesi, hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri, bal, propolis, arı sütü, arı zehiri, balmumu polen ve perga (arı ekmeği) üretimi, gezgin arıcılık, bitki florası, oğul ve bölme işlemlerinin yanı sıra arıcılık konusunda bilgi verildi.



Kursun ilk haftasında teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere daha sonra kovan başında konular, uygulamalı olarak anlatıldı.



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