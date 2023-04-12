Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu, Fethiye Körfezi açıklarında makine arızası nedeniyle 12 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Bota yedeklenen tekne, Fethiye Karagözler mevkisine emniyetle yanaştırıldı.

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