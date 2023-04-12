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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

AA

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu, Fethiye Körfezi açıklarında makine arızası nedeniyle 12 metre uzunluğundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Bota yedeklenen tekne, Fethiye Karagözler mevkisine emniyetle yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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