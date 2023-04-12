Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde evde çıkan söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesini bir kadın, elinde kedisiyle gözyaşları içerisinde izledi.

Söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

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