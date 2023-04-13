Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut göreve başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Salim Karabulut görevine başlayarak mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Karabulut'u müdürlük binasına gelişte Bölge Müdürü Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, şube müdürleri, Muğla ve Yılanlı orman işletme müdürleri karşıladı.

Bölge Müdürlüğü makamında önceki Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ında katılımıyla devir teslim töreni yapıldı.

Karabulut, bölge müdürlüğü makamındaki karşılama ve devir teslimin ardından tanışma toplantısı gerçekleştirdi.



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