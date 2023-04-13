Muğla'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - AK Parti'nin Muğla milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

AK Parti 28. dönem Muğla milletvekili adayları Ankara'da düzenlenen Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısının ardından kente geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, seçime bir ay gibi kısa bir sürenin kaldığını belirterek, 14 Mayıs seçiminin önemli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 21 yılda çok güzel hikayeler yazdığını belirten Akça, "Bu ülkenin yarınını hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün bu salonda bulunan milletvekili adayı arkadaşlarımız Cumhur İttifakını tekrar başarıya ulaştırmak için ant içmiş arkadaşlarımızdır. 14 Mayıs gününü zaferle taçlandıracağımızdan eminim. Durmak yok yola devam." dedi.

Toplantıda, AK Parti'nin Muğla milletvekili adayları Kadem Mete, Yakup Otgoz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karagöz, Hakan Fevzi İlhan ve Ali Tekin ile Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.

Toplantıya katılan vatandaşlar da milletvekili adaylarına başarı diledi.

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