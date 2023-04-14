Muğla'da cip safari sürücülerine denetim

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ve jandarma trafik ekiplerince, cip safari sezonu başlangıcında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere araç bağlama ve para cezası uygulandı.
Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, cip safari turu yapan araçlara yönelik eş zamanlı karadan ve havadan denetim gerçekleştirdi.
Marmaris-Datça kara yolundaki faaliyette, 30 cip safari sürücüsü ve aracı denetlendi.
Bir araca bağlama cezası uygulayan ekipler, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi dolmasından para ceza kesti.