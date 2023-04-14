Muğla'da cip safari sürücülerine denetim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ve jandarma trafik ekiplerince, cip safari sezonu başlangıcında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere araç bağlama ve para cezası uygulandı.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Timi ekipleri, cip safari turu yapan araçlara yönelik eş zamanlı karadan ve havadan denetim gerçekleştirdi.

Marmaris-Datça kara yolundaki faaliyette, 30 cip safari sürücüsü ve aracı denetlendi.

Bir araca bağlama cezası uygulayan ekipler, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi dolmasından para ceza kesti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.