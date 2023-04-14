"Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası"na doğru

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MUĞLA (AA) - "Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası" öncesi ralli otomobilleri beğeniye sunuldu.

Bugün 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda startı verilecek Rally Bodrum şampiyonası öncesinde, otomobiller Oasis Bodrum'da sergilendi. BC Vision Motorsport takımından üç kez Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye Takımı Direktörü 1996 Türkiye Ralli Şampiyonu Serdar Bostancı, Safari Motorsport takımından Ali Dinç, Bodrumlu genç sporcu Furkan Paşalı ve Historic klasmanı pilotlarından Kemal Gamgam otomobilseverlerle bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşinin ardından Cem Alakoç'un otomobillinin sağ koltuğunda ralli deneyimi açık arttırma ile satışa sunuldu. Talihli, açık arttırma sonucu belirlenen bedeli Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışladı.



Yoğun ilgi gören ralli otomobilleri sergisinde, Nurol Makina tarafından tamamen Türk mühendislerin geliştirilen Yörük 4X4 de yer aldı. Ralli otomobilleri sergisi, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda ise şampiyonaya destek veren sponsorlara teşekkür plaketi verildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Rally Bodrum'un 3. yılında bir kez daha Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel'deki finiş çizgisinde sona erecek.

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