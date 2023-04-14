Muğla'da dağlardan toplanan kuzugöbeği mantarı ihraç ediliyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da dağlardan toplanan, halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen kuzugöbeği mantarı yurt dışına gönderiliyor.

Muğla'nın ilçelerinde doğal olarak yetişen mantar, sabah erken saatlerde vatandaşlar tarafından uzun uğraşlarla bulunuyor.

Kilogramı 750 liraya kadar alıcı bulan ve halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen mantar, köylüden ihracatçılara getiriliyor.

Seydikemer ilçesindeki firmada çalışan kadınlar tarafından işlenen kuzugöbeği mantarı, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya yollanıyor.

Firma sahibi Hasan Karabulut, AA muhabirine, kırsal kesim sakinlerince getirilen kuzugöbeğinin ilk olarak işletmedeki soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini söyledi.

Yollanacak adreslerin belirlenmesinden sonra ürünün işlendiğini ve paketlendiğini anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Şu an işlememizi Almanya için yapıyoruz, 3 kilogramlık tahta kasalarla ürünü gönderiyoruz. Antalya'dan uçakla yola çıkacak ürün, yaklaşık 3 saat sonra Almanya'da olacak ve akşam Almanlar sofralarında kuzugöbeğimizi yiyebilecek. Bu sezon Fransa'ya da ürün yolladık. Daha önce İngiltere'ye yapıyorduk. İngiltere'den yine bir açılım bekliyoruz şu anda yeni müşteri bekliyoruz. İngiltere, Almanya ve Fransa ekseninde çalışıyoruz."

Geçen ay ürün az olduğu için yurt dışına çok az ürün gönderdiklerini ifade eden Karabulut, son günlerde ürünün artış gösterdiğini dile getirdi.​​​​​​​

Kuzugöbeğinin pazarda en az 500 liradan alıcı bulduğunu belirten Karabulut, "Son haftalardaki yağışlarla ciddi bir kuzugöbeği artışı oldu. Kuzugöbeği, ızgara yapılanabilir. Yumurtalı soğanlı pişirebilirsiniz. Sote şeklide kullanabiliniz. Çorbası yapılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir gıda, onu biliyoruz. Dünya mutfaklarında aranan ve zevkle tüketilen bir ürün." ifadelerini kullandı.

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