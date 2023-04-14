Datça'da polisten çocuklara yönelik etkinlik

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Yılmazlar Ortaokulu anaokulu öğrencileri ile Özel Minikler Dünyası Gündüz Bakımevi öğrencilerini ziyaret etti.

Programlarda, polis ve çocuk ilişkilerini geliştirecek şekilde çocuklarla görsel etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi.

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