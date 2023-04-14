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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi düzenlendi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada heyecan, Bodrum'da başlayacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.

Meydandan tek tek çıkış yapan yarış araçları, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Seremonide Nurol Makina tarafından tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen Yörük 4X4 de yoğun ilgi gördü.



Organizasyonda sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel" sloganıyla deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen kampanyada oyuncak da toplandı.

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Şampiyona, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.

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