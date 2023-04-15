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AK Parti Muğla milletvekili adayları iftarda buluştu

AA

AK Parti Muğla milletvekili adayları, Kavaklıdere ve Milas'ta seçim çalışması kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Muğla milletvekili adayları iftarda buluştu

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla milletvekili adayları, Kavaklıdere ve Milas'ta seçim çalışması kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Milas ilçesinde Güllük Mahallesi'nde bir aileye taziye ziyaretinde bulunan AK Parti'nin Muğla milletvekili adayları Kadem Mete, Yakup Otgöz, Eylem Tan, Turgay Öztürk, Ali Mete Karagöz, Hakan İlhan, Ali Tekin, taziyenin ardından Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir’in iftar programında bir araya geldi.

Milas'taki seçim çalışmasına AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru ve partililer eşlik etti.

Kadem Mete, seçim çalışmaları kapsamında Kavaklıdere Belediyesi ziyaret ederek, Başkan Mehmet Demir'le sohbet etti. Belediye çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Mete, hayırlı görevler diledi.

Kavaklıdere mahalle muhtarlarıyla toplantı yapan Mete, muhtarların taleplerini dinledi.

Mete, Kavaklıdere'nin kendisi için özel bir yer olduğunu seçim çalışmasına da ilk kez buradan başlamak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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