Muğla'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bekir Can S'nin kullandığı 64 ACR 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, Gölköy Denizli Caddesi'nde S.O'nun kullandığı 58 BE 640 plakalı kamyonla çarpıştı.

Ağır yaralanan kamyonetin sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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