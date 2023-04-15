Bodrum'da Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli etkinlikle kutlanan Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İskele Meydanı'nda başlayan etkinlik programında el sanatları ürünlerinin yer aldığı stantlar açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği alanda, konaklama tesislerinin ve yöresel üreticilerin hazırladığı geleneksel lezzetler ikram edildi.

Bodrum Deniz Müzesi'nin 15-16 Nisan'da ücretsiz ziyarete açıldığı hafta kapsamında, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünce (BODASK) bisiklet turu düzenlendi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın da katıldığı turda, ilçe merkezi ve çevresindeki tarihi yel değirmenleri ve kalıntılarının bulunduğu tepe ile "Halikarnassos Surları" ve Myndos kapısını kapsayan bölgeye bisikletle ulaşıldı. Tur, başladığı İskele Meydanı'nda tamamlandı.

Kaymakam Bayar, AA muhabirine, yeni bir turizm sezonuna başlangıç yaptıklarını söyledi.

Bodrum'da değişik turizm aktivitelerinin yapılabildiğini işaret eden Bayar, "Bodrum'u yurt içi ve dışında tanıtırken klasik bir turizm destinasyonu olarak değil, alternatif turizm aktivitelerinin de çok yoğun olarak yapıldığı bir kent olarak tanıttık. Bunu da her seferinde göstermeye çalışıyoruz. Onlardan da biri de bisiklet turları. Biz hem bisiklet dostu otellerimizin sayısını artırmaya, hem de yurt dışından gelen bisiklet sever turistleri yılın 12 ayı burada ağırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Turda tarihi yerleri gezdiklerini belirten Bayar, turizmde 2023 yılının güzel bir yıl olmasını diledi.

BODASK Başkanı Ali Sonay ise sürdürülebilir turizm için ilçede bisiklet turizmini geliştirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bodrum'un spor turizminde de marka olma yolunda ilerlediğini ifade eden Sonay, "Kırsalda 110 kilometrelik bisiklet rotası çalışmamız var. İlçe merkezinde de bisikletle gezilebilecek tarihi ve kültürel yerlerin rotasını çıkardık." dedi.

Turizm Haftası programı yarın yapılacak çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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