Fethiye'de emniyet mensupları iftarda bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde iftar programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu öncülüğünde düzenlenen iftara şehit aileleri ve emniyet personeli katılım gösterdi.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay’ın duasının ardından oruç açıldı.

Polis teşkilatının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Dadaşoğlu, emniyet mensupları ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



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