AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, Datça'da seçim çalışması yaptı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Datça'da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Mete, ilk olarak AK Parti Datça İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Fatih Keleş ve yönetim kurulu üyeleri Mete'yi parti binasının bulunduğu sokağın girişinde karşıladı.

Parti üyelerine hitap eden Mete, seçimlere kadar çok sıkı çalışıp sandıktan en iyi sonucu alma çabasında olduklarını söyledi.

Siyasetin sonuç alma sanatı olduğunu, 5 yılın siyasi emeğinin 14 Mayıs'ta alınacağına işaret eden Mete, bu seçimde en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanlığının yanında Mecliste de üstünlüğü sağlamış ve Muğla'da en yüksek sayıda vekil çıkarmış olacaklarını kaydetti.

Parti binasında mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Mete, muhtarların taleplerini dinledi.

Mete ve beraberindekiler daha sonra pazar yerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hayırlı alışverişler diledi. Mete ziyarette, zaman zaman yaşlı kadın satıcılardan alış veriş yaptı.

Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş ile Datça Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Esat Deniz'i makamlarında ziyaret eden Mete, oda ve üyeleri hakkında sohbet etti.

Mete, Beylikler Dönemi'nde 1335 yılında yapılan Selçuklu ve Osmanlı arasında geçiş özelliği taşıyan Menteşe Beyliği Dönemi'nde Orhan Bey oğlu Hızır Bey tarafından yaptırılan Hızırşah Cami avlusundaki Hızırşah'ın mezarında dua okudu.

Datça ziyaretinde Mete'ye AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra partililer eşlik etti.

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