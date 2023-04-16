Bodrum'dan depremzede çocuklara 23 Nisan'da uçurtma ve bisiklet gönderilecek

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden deprem bölgesine, iki tır uçurtma ve bisiklet gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin ardından bölgeye destek ve yardımlar sürüyor.

Bodrum Belediyesi ve İyilik Atölyesi destekleriyle Herodot Kültür Merkezi'nde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda gönüllünün katılımıyla uçurtma yapım etkinliği düzenlendi.

Gönüllülerce hazırlanan el yapımı uçurtma ve bisikletler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

İyilik Atölyesi Kurucusu Emrah Çatak, gazetecilere, Muğla'nın plakası olan 48'i temsilen 480 el yapımı uçurtma ve 480 bisikleti Hatay'ın Arsuz ilçesine göndereceklerini, kalan diğer malzemeleri de bölgedeki çocuklara dağıtacaklarını söyledi.

Yeri göğü rengarenk ve cıvıl cıvıl yapmayı planladıklarını dile getiren Çatak, bugün başlayan etkinliğin 21 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.



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