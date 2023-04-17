AK Parti Adayı Mete, seçim çalışmalarını Marmaris'te sürdürdü:

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Marmaris'te seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Orman yangınında bazı evlerin yandığı Osmaniye Mahallesi'ni ziyaret eden Mete'yi, mahalle girişinde muhtar Mehmet Şahin ve vatandaşlar karşıladı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Mete, Marmaris'in büyük orman yangınlarında Osmaniye Mahallesi'nde yanan evlerin yerine yenisinin bir yılda tamamlanıp teslim edildiğini söyledi.

Mete, yangınlardan sonra 20'ye yakın evin yeniden yapıldığını belirterek, "Büyük yangında yanan evlerin yenisi 1 yılda teslim ettik. Eksiklikleri olduğunu öğrendik bugün onlarında tamamlanması için gerekli girişimleri başlattık." dedi.

Osmaniye'den sonra sırasıyla Bayır, Taşlıca, Söğüt, Bozburun, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerine geçen Mete ve beraberindekiler esnaf ziyareti yapıp vatandaşlarla sohbet etti.

Mete, Bozburun Mahallesi'nde de Bozburun futbol sahası yenileme çalışmalarında incelemede bulundu.

Seçim çalışmaları hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Mete, gittikleri mahallelerde vatandaşların ilginç taleplerde bulunduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan sorunların da vatandaşlarca kendilerine ilettiğini aktaran Mete şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza 'Bu taleplerin çözümü bizim yetkimizde değil demememize' rağmen, 'biliyoruz ama yaparsanız siz yaparsınız, bu sorunları ancak siz çözersiniz, siz hükümet değil misiniz?' diye karşılık aldık. Sorunların çözülmesi için gayret sarf edeceğimizi söyledik. Taşlıca’da ve Söğüt'te su yok. Su taşıdıkları Turgut'u da susuz bırakıyorlar. Yolları yok. Su da yol da CHP'li başkanların yönettiği büyükşehir ve ilçe belediyesinde. Ama vatandaş çözümü bizde görüyor ve bize iletiyor. CHP'li belediyelerin götüremediği hizmeti de vatandaş bizden istiyor. Biz de elbette çözüm için çalışacağız."

Marmaris ziyaretinde Mete'ye Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Muğla AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ceylan Koca, İlçe SKM Başkanı Anıl Berk, kadın ve gençlik kolları üyelerinin yanı sıra partililer eşlik etti.

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