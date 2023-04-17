"Bodrum'un Derin Mavisi" kitabı tanıtıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum'un su altı yaşamını anlatan "Bodrum'un Derin Mavisi" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda Mausolos Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediyesi'nin Bodrum ile ilgili yaptığı kültürel yayınlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisinin de bu yayınları yakından takip ettiğini belirten Bayar, su altı dünyasının Bodrum'un turizmine de önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da kültürü, tarihi, doğası ve denizi ile Bodrum'un önemli bir turizm destinasyonu olduğunu kaydetti.

Bodrum'un doğal güzellikleri, tarihsel geçmişi, mavi bayraklı plajları, limanları ve koylarıyla da turizmin lokomotifi konumunda olduğuna değinen Çakaloğlu, "Bu zenginliklere bir de sualtı zenginliklerini ekleyerek turizmimizi çeşitlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımakta son derece kararlıyız." dedi.

Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan da Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın "Deniz Gurbetçileri" kitabından iki farklı hikayeyi katılımcılarla paylaşarak Bodrum'un su altındaki biyolojik çeşitliliklerden bahsetti.

Etkinlikte Bodrum Sualtı Film Gösterimi gerçekleştirildi. Türkçe yanı sıra İngilizce ve Rusça seslendirmesi de yapılan filmde, Bodrum'un su altı dünyasının biyo çeşitliliğiyle göz dolduran görüntüler, birçok deniz canlısının da tanınmasını sağladı.

Daha sonra Tahsin Ceylan'ın imza töreni ile Bodrum'un Derin Mavisi kitabının dağıtımı yapıldı.

- "Bodrum'un Derin Mavisi" kitabı

Kitap Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından yaklaşık 6 aylık sürede hazırlandı. Bilimsel danışmanlığını Dr. M. Baki Yokeş'in yaptığı Bodrum’un Derin Mavisi kitabının hazırlığı aşamasında su altı çekimlerine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tahsin Ceylan, Mehtap Akbaş Çiftci, Ahmet Yaşar, Mehmet Baş ve Tolgahan Bulut katıldı.

Bodrum Yarımadası'nın su altı yaşamını tespit etmek, kayıt altına almak amacıyla çok sayıda dalış gerçekleştirilirken eserde yer alan fotoğraflar yarımadanın farklı kıyılarında kayda alındı.

Uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olan eserle Bodrum Yarımadası'ndaki biyolojik çeşitliliğin korunması, tanınması ve şehrin deniz kültürüne katkı sağlaması amaçlandı.

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