Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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