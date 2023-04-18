Muğla'da bayram tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, "2023 Yılı Ramazan Bayramı Tedbirleri"ne yönelik asayiş ve güvenlik tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasındaki yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere "Bayramınız Kemerli Olsun", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye", "Kemerim Hep Aklımda", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Yol Ver Hayata" ve "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganlarının da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranını artırmak için hatırlatıcı nitelikte kullanılacağı ifade edildi.

Bayram tatili boyunca emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetimlerin bir arada yürütülmesi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde, "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edileceği kaydedildi.

Yol kontrol noktaları ve otogarlarda otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcuların "otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları", şoförlerin ise "taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları" konularında bilgilendirilme çalışmaları yapılacağı vurgulandı.

Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimlerinin sürekli olarak devam edeceğine işaret edildi.

Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçevelerinin kontrollerinin sağlanacağının da altı çizildi.

Vali Orhan Tavlı, bayram öncesinde ve süresince görev yapacak personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Süleyman Ercan ve ilgili personel katıldı.

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