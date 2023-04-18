Yörüklerin 300 yıllık tatlısı bayram sofralarına hazırlanıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın köylerinde Yörüklerin 300 yıl önce özellikle bayramlarda ve kız isteme merasimlerinde hazırladığı "Muğla sarı lirası" tatlısı, daha sonra "Muğla saraylısı" ismiyle tescillenip Türk ve dünya mutfağındaki yerini aldı.

Ege ve Akdeniz mutfağına katkı sunan gözde turizm merkezleri arasında yer alan Muğla'da, unutulmaya yüz tutmuş "Muğla saraylısı" tatlısı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescilini alarak bölgede ve ülkenin bir çok kentinde tanınır hale geldi.

Yörede üretilen zeytinyağı ve cevizlerin yoğun kullanıldığı, hafif olması nedeniyle tercih edilen Muğla saraylısı, endüstriyel tasarım tescilinin alınmasının ardından Türkiye'de birçok yere ve yurt dışına pazarlanıyor.

"Muğla sarı lirası" olarak da bilinen tatlının Ramazan Bayramı'nda yoğun talep görmesi nedeniyle ustalar gece gündüz mesai yapıyor.

Tatlı üreticisi Memduh Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatlının yıllar öncesinde kömür ateşinde iki tarafı da çevrilerek pişirildiğini, rafine şekerin olmadığı zamanlarda pekmezle hazırlandığını söyledi.

Tatlının, 2007'de "Muğla saraylısı" ismiyle endüstriyel tasarım tescilini yaptırdıklarını anlatan Şahbaz, tatlıyı markalaştırarak Türk gıda sektörüne yeni bir lezzet kazandırdıklarını dile getirdi

Tatlının kentte Yörüklerin geleneksel kız isteme merasimlerinde hazırlandığını kaydeden Şahbaz, Muğla saraylısının, eski adını, damadın ailesince kız evine nişan takmaya gidilirken tatlının ortasına konulan sarı liradan aldığını bildirdi.

Muğla saraylısını hediyelik bir ürün haline getirdiklerini, tatlının Muğla dışından da çok talep almasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Şahbaz, şunları söyledi:

"Muğla Saraylı tatlısı yıllardır olduğu gibi şimdi tüm orijinalliğini koruyor. Tatlının malzemelerini Muğla'nın köylerinde üretilen doğal tereyağı ve ceviz oluşturuyor. Buğday kendi tarlandan kaldırılır ve su değirmeninde öğütülür. Lezzeti çok iyi ve hafif bir tatlıdır. Yıllar önce 1984 yılında bu tatlıyı çok iyi yapan bir teyzemizden rica ederek öğrendik ve ustalarımızı yetiştirdik. Bu tatlıyı yapan ustalarımız da yıllardır bizimle çalışarak tatlıyı sevenlerine ulaştırıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle de yoğun talep alıyoruz. Bayram sofralarını yine Muğla saraylısı süsleyecek."



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