GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı, KOM, TEM, siber ve asayiş personelinin de destek verdiği 43 ekip, 2 özel harekat timi ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla toplam 192 personel, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 tüfek ile 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.