Muğla'da arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadına müebbet hapis talebi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldüren kadın hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Keziban Ç. (31) hakkında Ömer Karaca'yı (32) "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Seydikemer ilçesinde 13 Aralık 2022'de Keziban Ç'nin, arkadaşı Ömer Karaca ile yaşadığı kavgada av tüfeğiyle ateş ederek Karaca'yı öldürdüğü iddia edilmişti. Gözaltına alınan Keziban Ç, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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