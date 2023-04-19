Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya para cezası uygulandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile beyaz kum döktüğü iddia edilen firmaya 67 bin lira idari ceza verildi.



Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, Torba Mahallesi Demir mevkisinde sahile beyaz kum döküldüğü, kumun derine gitmemesi için denize de beton blokların yerleştirildiği ihbarını aldı.



Bölgeye giden ekiplerin, çalışmayı yürüten ve hakkında tutanak tuttukları firmaya, Kabahatler Kanunu kapsamında 67 bin lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Öte yandan, kumun kaldırılması için firmaya süre verildiği öğrenildi.

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