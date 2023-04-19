Muğla'da el emeğiyle hazırlanan oyuncaklar depremzede çocukların yüzünü güldürecek

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerince el emeği, göz nuruyla hazırlanan oyuncaklar, bayram hediyesi olarak kentteki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediyesi ve halk eğitimi merkezi işbirliği çerçevesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları sürdürülüyor.

Dalaman Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, depremzede çocukların bayram sevincine ortak olmak, yüzlerini güldürebilmek için amigurumi tekniğiyle yaklaşık 100 adet çeşitli hayvan figürlerinde oyuncak ve bebek hazırladı.



Tamamı el emeğiyle yapılan oyuncaklar, Ramazan Bayramı'nda çocuklara dağıtılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gülderen Şahin, AA muhabirine, çocukların gelişimine ve psikolojilerine uygun oyuncaklar hazırladıklarını söyledi.

Oyuncaklarla depremzede çocukların mutlu olacağını belirten Şahin, şunları kaydetti:



"Onların yüzünde tebessüm oluşturmak bizleri de mutlu eder. Amigurumi örgü bebek yapımı anlamına gelmektedir. Tığ örgü tekniği ile yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada tercih edilen bir oyuncak türüdür. Tamamen organik olup makine ve elde yıkanabilmektedir. Annelerin çocuklarına güvenle oynaması için yaptığımız oyuncak türüdür."



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