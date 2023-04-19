Muğla'da dolandırıcılık suçundan hükümlü kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.



Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde yol kontrolü yaptı.



Denetimlerde, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan M.B. yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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