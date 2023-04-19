Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu madde üretme amacıyla kullanılan muhtelif malzeme ile bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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