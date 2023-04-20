Muğla'nın "Kolonyacı Ahmet"inde bayram yoğunluğu

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, "Kolonyacı Ahmet" olarak tanınan ve 45 yıldır patenti kendisine ait 60 çeşit kolonyayla kent sakinlerine ve turistlere hizmet veren Ahmet Gümüşbulut'un 10 metrekarelik dükkanında ramazan bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Menteşe ilçesinde tarihi Arasta Çarşısı'ndaki "Kolonyacı Ahmet" isimli dükkanında uzun yıllardır kolonya satışı yapan 60 yaşındaki Gümüşbulut, ürettiği ve çok beğenilen birçok ürününü Türkiye'nin dört bir köşesindeki müşterilerine de kargo aracılığıyla ulaştırıyor.

Ramazan bayramı öncesinde dükkanı önünde uzun kuyruklar oluşan Gümüşbulut, dükkanına gelen müşterilerin isteğine göre çeşitli kokular hazırlıyor.

Ürünlerine Muğlalılar kadar kenti ziyaret eden turistlerin de ilgi gösterdiği Gümüşbulut, bazı kolonyalarını Almanya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya'ya kadar gönderiyor.

Gümüşbulut, AA muhabirine, çıraklık hariç 45 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Eniştesi olan ustasının 37 yaşında vefat ettiğini belirten Gümüşbulut, "meslek sırrı" olduğu için ustasının kolonyanın nasıl yapıldığını öğretmediğini, formül olmadan gecesini gündüzüne katarak yeni ürünler ortaya çıkarmayı başardığını dile getirdi.

Gümüşbulut, bayramların olmazsa olmazı kolonyanın, Kovid-19 salgınıyla daha da değer kazandığını kaydetti.

Bayram öncesi işlerin hareketlendiğini anlatan Gümüşbulut, kimya mühendisi kızı Gülin Gümüşbulut Şener'in kendisine yardıma geldiğini ifade etti.

Şener ise mesleğini seçmesinde babasının kolonyacı olmasının etkili olduğunu, baba mesleğini devam ettirmek istediğini dile getirdi.





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