Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Ramazan Bayramı mesajı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tavlı mesajında, bayramların insanları sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı anlamlı günler olduğunu belirtti.

Bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybedilen canların yürekleri yaktığı bir dönemde ramazan ayının hüzünlü geçirildiğini hatırlatan Tavlı, Ramazan Bayramı'nın da buruk karşılandığını kaydetti.



Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileyen Tavlı, mesajını şöyle sürdürdü:



"Devletin tüm kurumlarıyla birlikte depremin ilk anından itibaren depremzede vatandaşları yalnız bırakmayan, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan Ramazan ayını da adeta bir dayanışma seferberliğine dönüştüren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli Muğlalılar ramazan ayını birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek, depremin yaralarını sarmak için vesile kılarak, mübarek Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaştık. İçinde bulunduğumuz süreci en kısa sürede atlatmak için Millet olarak birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek, gönül birliği oluşturduk. Bundan sonra da devlet, millet omuz omuza vererek, tam bir seferberlik ruhuyla karşılaştığımız her türlü zorluğun üstesinden inşallah hep birlikte geleceğiz."



Tavlı, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı da dayanışma ruhuyla kardeşlik bağlarını pekiştirecek bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Ramazan Bayramı'nı ailemizle, dostlarımızla, komşularımızla, depremden etkilenen vatandaşlarımızla, huzurevindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamanın birlik ve beraberlik duygularımızı daha da arttıracağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Muğlalı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.