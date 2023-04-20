Başkan Aras, belediye personeliyle bayramlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye merkez hizmet binasında ve diğer birimlerde görevli personel ile bayramlaşan Aras, yaptığı konuşmada, yoğun bir ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi.

Her mahallede halkla kucaklaşarak iftar programları yaptıklarını ifade eden Aras, iftarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gittiği bölgelerde esnaf ve vatandaşlarla da bayramlaşan Aras, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.