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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de dalgıçlar su altında bayramlaştı

AA

Fethiye'de dalgıçlar su altında bayramlaştı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.

İlçedeki dalış merkezinde görevli 4 dalgıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Su altında sıraya geçen dalgıçlara temsili kolonya döküldü. İkram edilen şekerleri bazı dalgıçların yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir dalgıç da "Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazılı döviz açtı.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, bayram dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını söyledi.

Fethiye'nin dalış turizminde önemli yere sahip olduğunu belirten Diktaş, "Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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