AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Mete, vatandaşların bayramını kutladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Mete, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birliği, beraberliği, kardeşliği simgelediğini ifade etti.

Vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlayan Mete, bayram tatili için yola çıkacak sürücülere de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülere hem kendilerinin, hem sevdiklerinin hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını öneren Mete, trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Mete, mesajında şehitleri rahmetle yad edip, kahraman gazileri de şükranla selamladığını belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.