15. Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 15. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından üniversite öğrencilerinin katılımıyla körfezde gerçekleştirilen yarışlarda, Bahçeşehir Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, İTÜ, Koç Üniversitesi, ODTÜ, Beykoz Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nden 15 takımda 250 yelkenci mücadele etti.

Üç gün süren yarışlarda ekipler, IRC-1 (Uluslararası Yarış Klasmanı), IRC-2 ve IRC-3 sınıflarında mücadele verdi. Toplam 5 yarışın yapıldığı organizasyonda, yatlar Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi, yarışları sahilden ilgiyle takip etti.

Dereceye giren takımlara kupaları kulüp bahçesinde törenle verildi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve takım kaptanı şöyle:

IRC-1:

1- Bahçeşehir Üniversitesi (Canberk Mete)

2- Piri Reis Üniversitesi(Berkay Dim)

3- İstanbul Teknik Üniversitesi (Denizhan Özbaykal)

IRC-2:

1- Piri Reis Üniversitesi (Emre Yılmaz)

2- Sabancı Üniversitesi Üniversitesi (Alp Helvacı)

3- Beykoz Üniversitesi (Yahya Kemal Ata)

IRC-3:

1- İstanbul Teknik Üniversitesi (Umut Efe Alpkoçak)

2- Marmara Üniversitesi (Ali Yelten)

3- İstanbul Teknik Üniversitesi (Erce Ekim)

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