Fethiye'de traktörle motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kerem Çomar (17) idaresindeki 48 RJ 931 plakalı motosiklet, Nif Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, B.I'nın (48) kullandığı 48 JC 620 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çomar ile motosikletteki Oğuzhan Güçlü (16) sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çomar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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