AK Parti Milletvekili Adayı Mete 23 Nisan mesajı yayımladı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, 23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mete mesajına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılını, Muğla'nın, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek başladı.

Mete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

Meclisi çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleşen aziz milletin, Büyük Zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda en önemli adımı attığına dikkati çeken Mete, "Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.





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