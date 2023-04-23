Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bando eşliğinde Bodrum Kalesi'ne geçildi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğindeki kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak çocukların bayramını kutladı.

Farklı yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi. Farklı dans gösterilerinin sahnelendi kutlamaya ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra diğer protokol üyeleri bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Bodrum Limanı'na yanaşan TCSG 302 notu bot da halkın ziyaretine açıldı.

- Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Amfi Tiyatro'da resmi kutlama programı düzenlendi. İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu.

Marmaris'te terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar sahnede aileleri de sokakta karşıladı.

69 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen kutlamalar, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz posterler, kumaşlar ve balonlarla süslü sokakta gerçekleştirildi.

Sokağın ortasına kurulan sahnede çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara marşlara eşlik etti. Aileler de çocuklarının coşkusuna katıldı.

Çocuklara yüz boyaması, yiyecek ve içecek ikramı sokak sakinlerince yapıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 310 nolu bot Yat Limanı'nda öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

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