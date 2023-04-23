Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Emre Doğu, Güner Mumcu Taştan

Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 65 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar (Dk. 57 Ali Aytemur), Samet Yalçın, Omar Imeri (Dk. 57 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 83 Mert Çayir), Mohammed, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Aminu Umar, Cenk Şen

Altaş Denizlispor: Aldulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Okan Derici (Dk. 90 Alaattin Öner), Mehmet Ali Ulaman (Dk. 46 Emre Burgaz), Bekir Turaç Böke, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Mehmet Eren Sıngın (Dk. 83 Alihan Kalkan), Emre Furtana, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz

Gol: Dk. 31 Hakan Özmert (Penaltıdan) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Onur Akbay, Dk. 90 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 89 Samet Emre Gündüz (Altaş Denizlispor)







MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bodrumspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde normal sezonun bitimine 4 hafta kala Altaş Denizlispor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.